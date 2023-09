Nach seinem Horrorcrash von Barcelona will MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia am Wochenende in Misano/Italien an den Start gehen.

Nach seinem Horrorcrash von Barcelona will MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia am Wochenende in Misano/Italien an den Start gehen. "Ich werde mich Donnerstag dem Medizincheck unterziehen und wenn die Ärzte das Okay geben am Freitag zum ersten Training bei meinem Heim-Grand-Prix auf die Strecke gehen", sagte der Ducati-Pilot.

In Führung liegend war "Pecco" Bagnaia am vergangenen Sonntag beim Großen Preis von Katalonien gestürzt, der Südafrikaner Brad Binder ( KTM) konnte nicht ausweichen und fuhr im Bereich der Oberschenkel und Schienbeine über den WM-Führenden. Bagnaia erlitt mehrere Prellungen, aber keine Brüche.

Nicht dabei ist beim zwölften WM-Lauf der zweite Ducati-Werkspilot. Enea Bastianini erlitt in Barcelona Frakturen am linken Knöchel und an der linken Hand. Der Italiener wurde bereits operiert, er verpasst nach dem Großen Preis von San Marino in Misano auch die Rennen in Indien und Japan. Für das kommende Wochenende nominierte Ducati keinen Ersatzmann.

Bagnaia führt das WM-Klassement mit 260 Punkten vor seinem Markenkollegen Jorge Martin (Spanien/210) an.