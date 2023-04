Frankfurt am Main (SID) - Meister Alba Berlin ist seiner Favoritenrolle in der Basketball Bundesliga ( BBL) gegen die Fraport Skyliners gerecht geworden und bleibt Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn auf den Fersen. Bei den akut abstiegsbedrohten Frankfurtern gewannen die Hauptstädter am Sonntag 79:61 (42:33). Bereits am Mittwoch bietet sich für Berlin die Chance, mit einem Sieg gegen die Würzburg Baskets zum Tabellenführer aufzuschließen.

Völlig von der Rolle präsentierten sich die EWE Baskets Oldenburg. Der Tabellenvierte kassierte gut eine Woche nach der überraschenden Niederlage beim Schlusslicht medi Bayreuth auch gegen die MLP Academics Heidelberg eine herbe 75:99 (38:52)-Heimpleite und droht seine gute Ausgangsposition im Endspurt der regulären Saison zu verspielen.