Hamburg (SID) - Die Hamburg Towers haben ihre Play-off-Ambitionen in der Basketball Bundesliga (BBL) mit dem bislang höchsten Saisonsieg untermauert. Die Hanseaten schlugen Verfolger Hakro Merlins Crailsheim am Freitagabend deutlich mit 113:63 (58:33) und schoben sich damit auf Rang sieben vor. Die Gäste verbleiben nach der fünften Niederlage in Serie auf dem neunten Platz.

Jaylon Brown war mit 29 Zählern bester Schütze der Hamburger, die mit 30:24 Punkten den Vorsprung auf Crailsheim (24:24) ausbauten. Bei den Schwaben traf Elias Lasisi am häufigsten (13). Nur die besten acht Mannschaften spielen in den Play-offs um den Titel.