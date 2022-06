Köln (SID) - Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl bekommt nach drei Jahren wieder ein Heimspiel. Wegen des Ausfalls des spanischen Star-Piloten Marc Marquez wird der Zahlinger beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring (19. Juni) nach eigenen Angaben wie schon an diesem Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) in Barcelona als Ersatzmann für das Honda-Werksteam in der MotoGP an den Start gehen. Die Japaner haben die Entscheidung noch nicht kommuniziert.

"Ich werde schon mehrere Rennen fahren. Ich bin von HRC (Honda Racing Corporation, d.Red.) gleich über die Situation aufgeklärt worden. Aber eine genaue Anzahl der Rennen, die Marc verpassen wird, kann vorläufig niemand vorhersagen", sagte Bradl speedweek.com.

Marquez muss nach einem Oberarmbruch vor zwei Jahren zum vierten Mal operiert werden. Am Donnerstag traf der sechsmalige MotoGP-Champion in den USA im Krankenhaus ein. Erst nach dem Eingriff lässt sich genauer voraussagen, wann der frühere Serienweltmeister zurückkehren kann.

Honda-Testfahrer Bradl hatte 2019 Jorge Lorenzo ( Spanien) bei seinem bislang letzten Einsatz am Sachsenring ersetzt. Damals belegte der 32-Jährige einen starken zehnten Platz. "Ich freue mich auf den Heim-GP. Aber ich weiß nicht, ob ich den Erwartungen gerecht werden kann, wenn ich das Motorrad des 'King of the Ring' pilotieren darf", so Bradl. Marquez hat auf dem Kurs bislang jedes Rennen gewonnen. Einmal in der 125er-Klasse, zweimal in der Moto2 und achtmal in der MotoGP.