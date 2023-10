Der belgische Rallye-Fahrer Thierry Neuville steht nach dem Auftakt der Central European Rallye mit Stationen in Deutschland, Tschechien und Österreich auf dem ersten Rang. Nach den ersten beiden Wertungsprüfungen in Prag und Klatovy liegt er mit einer Zeit von 6:06,9 Minuten in Führung.

Dahinter folgen Ott Tänak ( Estland) und Sebastien Ogier ( Frankreich). Der Meisterschaftsführende und Weltmeister Kalle Rovanperä ( Finnland) landete auf Rang vier. Der 23-Jährige könnte seinen Titel bereits bei diesem WM-Lauf erfolgreich verteidigen.

Am Freitag geht es für die Fahrer in sechs Wertungsprüfungen weiter. Im Rahmen der Central European Rallye macht die WRC auch in Deutschland und Österreich halt. Der Servicepark liegt in Passau, insgesamt gehen zehn deutsche Fahrer an den Start.