Die deutschen Dartsprofis Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko haben bei den Players Championship Finals im englischen Minehead souverän die zweite Runde erreicht. Clemens ( Saarwellingen) gewann mit 6:3 gegen den Engländer Connor Scutt, der formstarke Pietreczko ( Nürnberg) setzte sich mit 6:1 gegen den Niederländer Christian Kist durch.

In der zweiten Runde am Samstag wartet auf die beiden Deutschen jeweils eine knifflige Aufgabe: WM-Halbfinalist Clemens (Nr. 28) trifft auf Shootingstar Josh Rock (Nordirland/Nr. 5), Pietreczko (Nr. 23) muss gegen den an Nummer zehn gesetzten Ryan Searle ( England) antreten. Daniel Klose ( Bechhofen) war in Runde eins am Engländer Ryan Joyce (3:6) gescheitert.

Das Major-Turnier gilt als Generalprobe für die Weltmeisterschaft in London, die am 15. Dezember beginnt. 64 Teilnehmer spielen um ein Preisgeld von insgesamt 600.000 Pfund, das Finale findet am Sonntag statt.