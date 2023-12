Mitfavorit Peter Wright (Schottland/Nr. 4) ist sensationell bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der zweimalige Weltmeister zeigte im Zweitrundenmatch gegen den Weltranglisten-47. Jim Williams ( Wales) einen schwachen Auftritt und verlor klar mit 0:3. Immer wieder nahm er Änderungen an seinen Darts vor, doch nichts half.

Im traditionell zum WM-Auftakt von ihm getragenen Grinch-Look fand Wright von Beginn an nicht in die Partie. Über das Bullseye entschied der stark aufspielende Williams den ersten Satz für sich. Im zweiten Satz schienen sich die Kräfteverhältnisse langsam zu drehen, doch "Snakebite" verpasste es trotz einiger Chancen, sich den Durchgang zu sichern. Sein Gegner machte es besser und holte sich danach Satz drei im Schnelldurchlauf.

"Ich weiß nicht, was da passiert ist", sagte Wright laut PDC: "Ich habe keine Ahnung, das Training lief gut. Ich habe einfach schrecklich gespielt und das war's."

Durch das überraschend frühe Aus droht der als Weltranglisten-4. ins Turnier gestartete Wright nun in der Order of Merit weit zurückzufallen, da sein WM-Titel von 2022 nach dem Finale am 3. Januar aus der Wertung fällt. Für Williams geht es in der dritten Runde nach der Weihnachtspause gegen den Sieger der Partie zwischen Raymond van Barneveld (Niederlande/Nr. 29) und Radek Szaganski (Polen) weiter.

Mit einem Knall betrat dagegen der erste 16 Jahre alte Junioren-Weltmeister Luke Littler ( England) die Ally-Pally-Bühne. Littler spielte mit 106,12 den bisher besten Average bei einem WM-Debüt überhaupt und besiegte den Niederländer Christian Kist glatt 3:0. Der Engländer ist damit auch der jüngste Spieler, der je ein WM-Spiel gewinnen konnte.

Am Nachmittag waren zuvor weitere Überraschungen ausgeblieben. Zum Abschluss der ersten Session des Tages siegte Ross Smith (England/Nr. 16) gegen den Niederländer Niels Zonneveld mit 3:1.