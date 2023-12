Ricardo Pietreczko hat sein Debütmatch bei der Darts-WM in London souverän gewonnen und die zweite Runde erreicht. Gegen die Japanerin Mikuru Suzuki, die letzte verbliebene Frau im Turnier, zeigte der Nürnberger von Beginn an eine konzentrierte Leistung und gewann mit 3:0. Sein nächster Gegner ist am Freitag der Engländer Callan Rydz. Zuvor war Dragutin Horvat gegen Mike De Decker aus Belgien mit 0:3 chancenlos ausgeschieden.

"Ich kenne sie. Ich weiß, was sie kann. Das war nicht das Spiel, was sie spielen kann", sagte der 29-Jährige zu seiner Gegnerin und blickte direkt voraus: "Callan Rydz war zuletzt nicht gut drauf, ich hoffe das bleibt so. Es wird auf jeden Fall nicht leicht."

Top-Favorit Michael van Gerwen feierte beim Auftakt auf dem Weg zum angepeilten vierten Titel einen souveränen Sieg. Der 34-jährige Niederländer gab sich gegen Keane Barry keine Blöße und fertigte den Iren im Eiltempo mit 3:0 ab.

Pietreczko zeigte bereits früh seine Klasse, beendete das erste Leg mit einem 116er-Finish und gewann den Satz mit 3:0. Im zweiten gab der 29-Jährige zwar ein Leg ab, blieb aber in der Spur und sicherte sich ohne Mühe den dritten Satz mit 3:0.

Nach Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel ist Pietreczko der vierte Deutsche in Runde zwei. Schindler und Clemens befinden sich in der Weltrangliste in den Top 32 und hatten deshalb für Runde eins ein Freilos erhalten. Hempel hatte bereits am Sonntag 3:1 gegen Dylan Slevin gewonnen.

Horvat war zuvor wie schon bei seiner Premiere im Jahr 2017 mit 0:3 in der ersten Runde ausgeschieden. Weil der 47-Jährige aus Kassel vor allem auf die Doppel große Probleme offenbarte, reichte De Decker eine durchschnittliche Leistung zum Weiterkommen.

In Runde zwei steht auch der Weltranglisten-49. Steve Beaton. Der 59 Jahre alte Fahrlehrer aus England besiegte WM-Debütant Wessel Nijman aus den Niederlanden mit 3:1. "The Bronzed Adonis" nimmt bereits zum 23. Mal in Serie an der PDC-Weltmeisterschaft teil, bislang hat er dabei maximal das Achtelfinale erreicht. Zuvor spielte er zehnmal bei der BDO-WM und gewann diese im Jahr 1996.