In der Auftaktrunde des DFB-Pokals finden am Montag die letzten Partien statt, drei Bundesligisten wollen dabei eine Blamage verhindern. Am Abend schließt der 1. FC Köln das erweiterte Pokalwochenende ab, das Team von Trainer Steffen Baumgart gastiert an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Zuvor muss ab 18.00 Uhr Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 beim FC Homburg aus der Regionalliga ran, Drittligist VfB Lübeck empfängt die TSG Hoffenheim, und Jahn Regenburg spielt gegen den 1. FC Magdeburg.