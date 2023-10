Julian Nagelsmann peilt in seinem zweiten Spiel als Bundestrainer den zweiten Sieg an.

Julian Nagelsmann peilt in seinem zweiten Spiel als Bundestrainer den zweiten Sieg an. Drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen die USA trifft die Nationalmannschaft in Philadelphia auf Mexiko. Nagelsmann wird die Aufstellung wahrscheinlich verändern, mit Kevin Behrens und Robert Andrich könnten zwei Spieler ihr Debüt im DFB-Trikot feiern. Der Anpfiff erfolgt in der Nacht auf Mittwoch um 2.00 Uhr MESZ.

Im Wembley-Stadion kommt es zur Neuauflage des EM-Finals 2021: England empfängt Europameister Italien. Die Gastgeber führen in der EM-Qualifikation die Gruppe C mit 13 Punkten an und können mit einem Sieg oder Unentschieden vorzeitig das EM-Ticket lösen. Der erste Verfolger Italien (10 Punkte) ist punktgleich mit der Ukraine, die auswärts auf Malta einen Sieg anvisiert. Dazu trifft unter anderem Serbien in Belgrad auf den geografischen sowie tabellarischen Nachbarn Montenegro. Mit einem Sieg könnte Montenegro die Gruppe G noch einmal spannend machen. Die Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen.