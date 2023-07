An Tag zwei geht es los für die deutsche Nummer eins: Alexander Zverev schlägt beim ältesten Tennisturnier der Welt in Wimbledon auf. Zum Auftakt ist der Olympiasieger klarer Favorit. In der ersten Runde trifft Zverev auf den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer, der erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers steht. Bei den Frauen wollen Tatjana Maria und Jule Niemeier an ihre Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen - doch mit der Rumänin Sorana Cirstea und der Tschechin Karolina Muchova warten auf beide unangenehme Auftakthürden.

Die Pyrenäen werfen ihre Schatten voraus - doch bevor die Kletterspezialisten gefordert sind, kommen die Sprinter noch einmal zum Zug. Auf der 181,8 km langen vierten Etappe von Dax nach Nogaro ist erneut mit einem Massensprint zu rechnen. Zu den Favoriten zählen Fahrer wie Fabio Jakobsen oder Jasper Philipsen, aber auch der Bocholter Phil Bauhaus lauert auf seine Chance.