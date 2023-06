Zweitligist Arminia Bielefeld steht kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga. Das Hinspiel bei Wehen Wiesbaden verlor der Klub 0:4, zudem überschatteten schwere Ausschreitungen die Begegnung. Im Rückspiel brauchen die Ostwestfalen nun ein Fußball-Wunder. Gegner Wiesbaden will dagegen nach drei Jahren Abstinenz zurück in die zweithöchste Spielklasse. Der Ball rollt auf der Alm ab 20.45 Uhr.

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz nehmen bei den French Open in Paris ihr direktes Halbfinal-Duell ins Visier. Djokovic duelliert sich im Viertelfinale von Roland Garros mit dem russischen Olympiafinalisten Karen Chatschanow, der spanische Weltranglistenerste Alcaraz trifft in der Night Session auf den Griechen Stefanos Tsitsipas - mit jeweiligen Siegen würden die Favoriten in der nächsten Runde aufeinandertreffen. Bei den Frauen kommt es derweil zum brisanten Match zwischen Elina Switolina aus der Ukraine und der Belarussin Aryna Sabalenka.