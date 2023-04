Köln (SID) - Die Vize-Europameisterinnen fordern die Vize-Weltmeisterinnen: Das Länderspiel in den Niederlanden dient für die deutschen Fußballerinnen als perfekte Standortbestimmung in der WM-Vorbereitung. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tritt ab 20 Uhr in Sittard gegen die Auswahl des Nachbarlandes an, es ist für die DFB-Frauen das zweite Länderspiel des Jahres.

Beim US Masters in Augusta kämpfen die Golfer am zweiten Tag um den Cut. Der zweimalige Turniersieger Bernhard Langer ist als einziger deutscher Starter dabei. Der Anhausener könnte seinen eigenen Rekord von 2020 brechen, als er als ältester Spieler der Turniergeschichte den Cut geschafft hatte. Tee Time des 65-Jährigen ist 14.36 Uhr. Titelverteidiger Scottie Scheffler geht um 16.30 Uhr auf die berühmte Runde an der Magnolia Lane, Superstar Tiger Woods um 19.24 Uhr.

Beim Weltcupfinale in Omaha/Nebraska geht Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl als Favoritin in die Kür. Die deutsche Spitzenreiterin gewann mit Dalera bereits den Grand Prix, allerdings nur knapp vor der fünfmaligen Weltcupsiegerin Isabell Werth mit Quantaz. Die Entscheidung in Omaha fällt in der Nacht zu Samstag ab 1.15 Uhr MESZ.