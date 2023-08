Europameisterin Gina Lückenkemper will bei der Leichtathletik-WM in Budapest über 100 m endlich ins Finale.

Europameisterin Gina Lückenkemper will bei der Leichtathletik-WM in Budapest über 100 m endlich ins Finale. Ab 20.35 Uhr ist Deutschlands Sportlerin des Jahres im Halbfinale gefordert, das Rennen um die Medaillen startet um 21.50 Uhr. 2017, 2019 und 2022 war Lückenkemper jeweils im Halbfinale gescheitert. Medaillen werden am Montag in Ungarns Hauptstadt zudem bei den Männern im Dreisprung, Diskuswurf und über 110 m Hürden vergeben.

Weltmeister Deutschland steht nach dem überraschenden 3:3 zum Auftakt gegen Außenseiter Wales im zweiten Vorrundenspiel bei der Heim-EM unter Druck. Im Falle einer Niederlage gegen den Nachbarn und Erzrivalen Niederlande hätte die Auswahl von Bundestrainer Andre Henning den Halbfinaleinzug nicht mehr in eigener Hand. Los geht es in Mönchengladbach um 18.00 Uhr.

Der Deutsche Fußball-Bund stellt seinen neuen Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung vor. Nach SID-Informationen ist die Wahl auf den früheren Bundesliga-Trainer Hannes Wolf gefallen, der bislang beim Verband für die U20 verantwortlich ist. An der Pressekonferenz ab 12.00 Uhr im DFB-Campus in Frankfurt am Main nehmen auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler teil.

Trotz des verletzungsbedingten EM-Aus von Topspielerin Hanna Orthmann können die deutschen Volleyballerinnen bereits in ihrem dritten Vorrundenspiel in Düsseldorf das Achtelfinalticket lösen. Gegen das punktlose Schlusslicht Schweden geht es um 20.00 Uhr los.