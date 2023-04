Köln (SID) - Vier Tage nach dem Pokal-Aus gegen den SC Freiburg findet die Revanche für Bayern München im Breisgau statt. Und der Rekordmeister wird "mit Wut im Bauch kommen", glaubt Freiburgs Trainer Christian Streich. Die Partie des 27. Bundesligaspieltags beginnt wie das Verfolgerduell zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin um 15.30 Uhr.

Der Cut ist geschafft, nun geht es um die Ausgangsposition für das Finale beim US Masters in Augusta/Georgia. Die dritte Runde auf dem Platz an der Magnolia Lane weist den Weg: Kann Branchenführer Scottie Scheffler seinen Titel erfolgreich verteidigen? Wird Rory McIlroy seinen Masters-Fluch brechen? Oder gibt es einen Überraschungssieger?

Nach seinem Sieg in der zweiten Prüfung beim Weltcupfinale in Omaha/Nebraska geht Springreiter Richard Vogel mit Podestchancen in die finalen Umläufe. Auf dem elfjährigen Hengst United Touch startet der Mannheimer von Platz vier in die dritte Prüfung mit zwei Umläufen und einem möglichen Stechen. Los geht es um 2.15 Uhr deutscher Zeit.