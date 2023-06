Der Sekt steht schon kalt. Der 23. Bundesligatitel ist dem THW Kiel bei einem Vorsprung von zwei Punkten und 37 Toren nur noch theoretisch zu nehmen. Um 15.30 können die Norddeutschen im Saisonfinale bei Frisch Auf Göppingen die Rückkehr auf den deutschen Handball-Thron perfekt machen. Verfolger SC Magdeburg tritt parallel bei der HSG Wetzlar an.

Novak Djokovic greift bei den French Open in Paris nach dem alleinigen Grand-Slam-Titelrekord. Der 22-malige Champion trifft im Finale um 15.00 Uhr auf Zverev-Bezwinger Casper Ruud. Der Norweger könnte mit einem Finaltriumph seinen ersten Grand-Slam-Titel überhaupt feiern.

Nach dem erneuten Überraschungssieg in Spiel eins können sich die Basketballer von ratiopharm Ulm im zweiten Spiel der BBL-Finalserie um 18.00 Uhr bei den Telekom Baskets Bonn bereits Matchbälle erspielen. Mit einem Sieg hätten die Ulmer die Chance, in Spiel drei vor heimischem Publikum Meister zu werden.

Jessica Bredow-Werndl kann ab 12.00 Uhr in der Kür den zweiten Titel bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve perfekt machen. Am Samstag hatte sich die Weltranglistenerste bei ihrem Comeback nach Schwangerschaft bereits den ersten Meistertitel in diesem Jahr gesichert.