Favoritenschreck ratiopharm Ulm hat im Play-off-Finale das Auftaktspiel beim Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn gewonnen und ist dem sensationellen ersten Titelgewinn in der Basketball Bundesliga ( BBL) einen Schritt näher gekommen. Durch ein 79:73 (42:35) stoppten die Ulmer den Bonner Lauf von 25 Ligasiegen in Serie und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 1:0. Schon am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) kommt es bei den Baskets zum zweiten Duell.

"Die Mannschaft hat an ihre Stärken und Fähigkeiten geglaubt", sagte der Ulmer Trainer Anton Gavel nach dem Auswärtssieg seines Teams am Mikrofon von MagentaSport: "Alle haben ihren ihren Teil dazu beigetragen."

Bonn, das in der BBL seit dem 15. Januar nicht mehr verloren (76:81 bei Alba Berlin) und mit dem Triumph in der Champions League Mitte Mai erstmals in seiner Vereinsgeschichte eine Trophäe geholt hatte, kassierte hingegen einen herben Dämpfer auf dem Weg zum möglichen Double.

Vor 6000 Zuschauern im ausverkauften Telekom Dome führten der Brasilianer Yago Dos Santos (19 Punkte) und Brandon Paul (18) die Gäste zum Sieg. Bei Hauptrundensieger Bonn, das wie Ulm zum ersten Mal Meister werden kann, konnte Spielmacher TJ Shorts mit 20 Zählern die Auftaktniederlage nicht verhindern.

Bonn hatte sein Ticket für das Duell mit Ulm durch 3:0-Siege im Viertelfinale gegen die Niners Chemnitz und im Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gelöst. Die Süddeutschen warfen in den Play-offs zwei Schwergewichte raus, erst Titelverteidiger Alba Berlin (3:1), dann Pokalsieger Bayern München (3:0).

Ulm steht nach 1998, 2012 und 2016 zum vierten Mal im Finale, Bonn wurde sogar fünfmal Vizemeister (1997, 1999, 2001, 2008, 2009).