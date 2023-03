Frankfurt am Main (SID) - Der Fechtverband der Ukraine hat einen Boykott aller Wettbewerbe angekündigt, an denen Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus antreten. Wie der Verband NFFU mitteilte, sei dies auf einer Präsidiumssitzung am Montag beschlossen worden. Sowohl ukrainische Athletinnen und Athleten als auch Kampfrichter oder Trainer sollen demnach nicht an solchen Wettkämpfen teilnehmen.

Zudem wurde laut NFFU über Maßnahmen zur Anfechtung "der rechtswidrigen und beschämenden Entscheidung" des Weltverbandes FIE zur Zulassung von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus diskutiert. Russland führt mit Unterstützung von Belarus seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Der Weltverband hatte sich am 10. März dafür ausgesprochen, russische und belarussische Fechterinnen und Fechter wieder bei internationalen Wettkämpfen zuzulassen. Die mit einer Zweidrittelmehrheit angenommene Entscheidung der FIE betrifft die Einzel- und Mannschaftswettbewerbe und gilt ab April, vorbehaltlich möglicher Empfehlungen oder zukünftiger Entscheidungen des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC).