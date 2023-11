Theo Pourchaire hat zum Auftakt des Formel-2-Saisonfinales in Abu Dhabi Schadensbegrenzung betrieben und geht als Favorit in die Titelentscheidung.

Theo Pourchaire (20) hat zum Auftakt des Formel-2-Saisonfinales in Abu Dhabi Schadensbegrenzung betrieben und geht als großer Favorit in die Titelentscheidung am Sonntag (10.15 Uhr/Sky). Der von Sauber geförderte Franzose fuhr in seinem ART im Sprintrennen von Startplatz 14 noch auf Rang sieben nach vorne, sein Rivale und Mercedes-Junior Frederik Vesti (Dänemark/Prema) hielt seine Hoffnungen mit seinem sechsten Saisonsieg am Leben.

Pourchaire geht nun mit noch 16 Punkten Vorsprung in das letzte Rennen des Jahres auf dem Yas Marina Circuit, der Sieger des Hauptrennens erhält 25 Zähler - zudem gibt es einen Punkt für die schnellste Rennrunde, vorausgesetzt man fährt in die Top Ten.

Der Meister der Formel 2 darf seinen Titel gemäß Reglement nicht verteidigen. Die vorherigen zwei Champions Oscar Piastri und Felipe Drugovich kamen mit ihren Titeln im Gepäck in der Formel 1 aber zunächst nur als Ersatzfahrer unter. Der bislang letzte Formel-2-Meister, der direkt in der Königsklasse ein Stammcockpit ergatterte, war Mick Schumacher nach seinem Titelgewinn 2020.