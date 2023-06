Mercedes-Junior Frederik Vesti verlässt auch Barcelona als Spitzenreiter der Formel 2. Der 21-jährige Däne erreichte nach seinem Sieg im Sprint im Hauptrennen am Sonntag den fünften Platz. Damit baute er seinen Vorsprung in der Meisterschaft leicht aus. 110 Punkte hat Vesti nun, sein erster Verfolger ist der Franzose Theo Pourchaire (ART/99). Vestis von Ferrari geförderter Prema-Teamkollege Oliver Bearman ( Großbritannien) siegte am Sonntag von der Pole Position.

Weiter geht es in der Formel 2 am 1. und 2. Juli in Spielberg/Österreich. Deutsche Piloten sind in diesem Jahr nicht in der höchsten Nachwuchsrennserie vertreten, die Mick Schumacher 2020 gewann.