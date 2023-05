Rennfahrerin Sophia Flörsch hat auch beim Auftakt der Formel 3 in Monaco die Punkteränge deutlich verpasst. Die 22-jährige Münchnerin belegte am Samstag im Sprintrennen den 23. Platz, am Sonntagmorgen (8.00 Uhr/Sky) steht für die PHM-Pilotin noch das Hauptrennen auf dem Programm. Flörsch bleibt in ihrer Comeback-Saison im Formel-Sport vorerst weiterhin ohne Zählbares.

Oliver Goethe ( Trident) fuhr auf dem Stadtkurs als 17. ebenfalls an den Punkten vorbei, der Deutsch-Däne war beim Auftakt Anfang März in Bahrain aber in beiden Rennen erfolgreich.

Der Sieg am Samstag ging an Josep Maria Marti ( Campos), für den Spanier war es schon der zweite Sprintsieg der Saison am dritten Rennwochenende. Die Führung in der Meisterschaft hält weiterhin Goethes brasilianischer Trident-Kollege Gabriel Bortoleto, der am Samstag Sechster wurde. Der Brasilianer gewann bislang beide Hauptrennen des Jahres.