Für Rennfahrer Pascal Wehrlein setzt sich das Auf und Ab an der Spitze der Formel-E-WM fort: Der frühere Formel-1-Pilot hat beim zwölften Saisonlauf auf dem US-Kurs in Portland erneut die Gesamtführung verloren und geht nun mit einem erheblichen Nachteil in die letzten vier Saisonrennen. Wehrlein wurde im Porsche am Samstag nur Achter, den Sieg machten die beiden großen Titelrivalen unter sich aus.

Der Neuseeländer Nick Cassidy (Envision) gewann vor Jake Dennis (Andretti), Dennis steht damit im WM-Kampf nun ganz vorne: Der Brite führt mit 154 Zählern ganz knapp vor Cassidy (153), Wehrlein (138) liegt als Dritter schon 16 Punkte hinter der Spitze.

Bester Deutscher auf der IndyCar-Strecke im US-Bundesstaat Oregon war Maximilian Günther ( Maserati) auf dem fünften Platz. Rene Rast (McLaren/14.) und Andre Lotterer (Andretti/19.) blieben ohne Punkte.

Wehrlein betrieb nach einem schwachen Qualifying und Startplatz 18 durchaus Schadensbegrenzung, holte als Achter immerhin noch vier WM-Punkte. Der Trend spricht aber längst für Spitzenreiter Dennis: Der 28-Jährige fuhr zum fünften Mal in Folge auf das Podest und greift nach dem mit Abstand größten Erfolg seiner Karriere.

Die Entscheidung fällt nun in Rom (15./16. Juli) und London (29./30. Juli), dort werden jeweils zwei Rennen ausgetragen. In der Geschichte der Formel E, die seit 2021 den Status einer Weltmeisterschaft besitzt, hat noch kein Deutscher bis zum Ende um den Titel gekämpft.