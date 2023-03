Mannheim (SID) - Der frühere Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer ist als EM-Botschafter für den Spielort Mannheim vorgestellt worden. "Ich wünsche mir als Botschafter, dass wir in Mannheim so viele Menschen wie möglich für diese tolle Sportart begeistern können, wenn sie das absolute Topniveau vor ihrer Haustür sehen können", sagte der Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen.

Bei der Handball-Europameisterschaft im kommenden Jahr (10. bis 28. Januar 2024) werden zwei Vorrundengruppen unter anderem mit Titelverteidiger Schweden in der SAP Arena in Mannheim ausgespielt. Deutschland absolviert seine Vorrunde in Düsseldorf sowie Berlin und würde anschließend bei sportlicher Qualifikation nach Köln umziehen.

Der 36-jährige Gensheimer hatte nach den Olympischen Spielen in Tokio nach 16 Jahren seine Karriere in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) beendet. In 204 Länderspielen erzielte der Rechtshänder 921 Tore. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Bronzemedaille bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro.