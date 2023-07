Das Quintett des TV Dahn hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik seinen Titel verteidigt.

Das Quintett des TV Dahn hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Düsseldorf seinen Titel im Mehrkampf der Gruppengymnastik erfolgreich verteidigt. Die Vorjahressiegerinnen setzten sich im Rahmen der "Finals" in Düsseldorf vor dem TV St. Wendel und dem TSV Nürnberg durch.

Die nationalen Titelkämpfe werden am Freitag (08.45 Uhr) mit der Mehrkampf-Entscheidung der Einzelgymnastinnen fortgesetzt, klare Favoritin ist Darja Varfolomeev aus Schmiden, Europameisterin mit dem Band. Um 15.30 Uhr beginnt der Mehrkampf der Kunstturner ohne den an der Schulter verletzten Olympia-Zweiten Lukas Dauser ( Unterhaching), Vize-Weltmeister am Barren.