Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen hat in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Schritt in Richtung der Qualifikation für den Europacup gemacht. Die Mannheimer um Nationalspieler Juri Knorr gewannen am Donnerstag ihr Nachholspiel bei der MT Melsungen mit 34:25 (16:13) und festigten mit 41:21 Punkten Platz fünf vor dem HSV Hamburg (34:26). Die Hamburger empfangen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) Tabellenführer THW Kiel.

Die Löwen hatten in dieser Spielzeit lange im engen Titelrennen Schritt gehalten, verloren dann aber sieben von acht Ligaspielen. Durch den Erfolg in Melsungen benötigt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze nur noch einen eigenen Sieg oder eine Niederlage der Hamburger, um die European-League-Qualifikation zu sichern.

Bester Torschütze der Löwen war am Donnerstagabend Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit sieben Treffern.