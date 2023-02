Köln (SID) - Hockey-Nationalspieler Timur Oruz freut sich über die erhöhte mediale Präsenz seiner Sportart im Anschluss an den überraschenden Weltmeister-Titel. "Wir genießen einfach die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Das ist etwas Positives, von dem wir wollen, dass es langfristig anhält", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler dem SID am Mittwoch.

"Es könnte nicht schöner sein. Ich fühle mich weiterhin wie auf Wolke sieben", führte Oruz aus, der mit seinem Team vor eineinhalb Wochen den Finalsieg über Belgien gefeiert hatte: "So richtig sacken lassen konnte man es noch nicht, weil gerade ein öffentliches Event das nächste jagt."

Unter anderem diese Events wollen Oruz und seine Teamkollegen in der kommenden Zeit nutzen, um die Aufmerksamkeit der Randsportart auch langfristig weiter zu erhöhen. "Wir wollen zeigen, dass wir sehr nahbare Weltmeister sind, anders als vielleicht andere Weltmeister in diesem Land." Gerade in Bezug auf die kommende Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach (18. bis 27. August) sei es das Ziel, "den Aufschwung mitzunehmen - damit wir da immer ein volles Stadion haben".

Laut dem Kölner, der in der Bundesliga für Rot Weiss spielt, hat der insgesamt dritte WM-Titel der Auswahl des deutschen Hockeybundes (DHB) nach 2002 und 2006 auch Auswirkungen auf die sportliche Lage: "Natürlich verändert sich unsere Rolle dadurch, dass wir jetzt Weltranglistenerster und Weltmeister sind."

Es sei dennoch wichtig, sich selbst "treu zu bleiben", um in näherer Zukunft weitere Erfolge einzufahren, so Oruz: "Wenn wir so weiterarbeiten, haben wir auf jeden Fall das Potenzial bei der EM und bei Olympia 2024 wieder ganz oben anzugreifen. Das muss auch das Ziel sein."