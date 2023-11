Alina Böhm hat bei der Judo-EM in Montpellier ihren Titel im Halbschwergewicht erfolgreich verteidigt und sich achteinhalb Monate vor den Olympischen Spielen von Paris in bestechender Form präsentiert. Die 25-Jährige aus dem schwäbischen Heubach bezwang im Finale der Klasse bis 78 kg die italienische Weltranglistenerste Alice Bellandi. Ihr neuerlicher Erfolg bringt Böhm dem Paris-Ticket näher.

Böhms große Kontrahentin, die Olympiadritte Anna-Maria Wagner ( Ravensburg), verlor in Montpellier im Halbfinale gegen Bellandi, unterlag schließlich auch im Kampf um Bronze gegen Inbar Lanir aus Israel und belegte Platz fünf. Wagner lag vor der EM als Vierte in der Weltrangliste deutlich vor Böhm (11.), die nun näher heranrückt. Nur eine der beiden deutschen Weltklasse-Kämpferinnen darf im kommenden Jahr bei den Sommerspielen starten.

Böhm sorgte am letzten Wettkampftag für die dritte Medaille des deutschen Teams in Montpellier. Zuvor hatten Dominic Ressel (Kronshagen/81 kg) und Mascha Ballhaus (Hamburg/57 kg) Bronze gewonnen. Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde/70 kg), die bei der WM in Doha im Mai mit Silber die einzige deutsche Medaille geholt hatte, fehlte in Frankreich wegen ihres zweiten Kreuzbandrisses binnen 16 Monaten.

Bei der EM 2022 in Sofia hatte der Deutsche Judo-Bund einmal Gold durch Böhm und einmal Silber geholt. Die EM von Montpellier dürfte die letzte Meisterschaft vor den Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) gewesen sein. Die nächste WM soll in Tel Aviv stattfinden. Ob dies 2024 oder 2025 sein wird, ist noch offen.