Veghel (SID) - Das niederländische Supermarkt-Unternehmen Jumbo beendet 2024 sein Engagement als Sportsponsor. Das gab das Unternehmen bekannt. Durch diese Entscheidung verlieren die weltweit erfolgreichen Jumbo-Visma-Teams im Radsport und im Eisschnelllauf ihren Hauptsponsor. Für das Sportsponsoring gibt Jumbo jährlich etwa 20 Millionen Euro aus.

Betroffen im Radsport sind damit unter anderen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark sowie Primoz Roglic ( Slowenien), Wout van Aert ( Belgien) und Marianne Vos ( Niederlande). Im Eisschnelllauf sind es Weltmeisterin Jutta Leerdam sowie die Olympiasieger Thomas Krol und Sven Kramer (alle Niederlande). Auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird seit Jahren von Jumbo individuell gefördert.

Als Anlass für die Veränderungen gelten Probleme in der Gründerfamilie. Im Dezember 2022 starb Jumbo-Firmengründer Karel van Eerd. Sein Sohn und Erbe Frits van Eerd saß in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft eine strafrechtliche Untersuchung wegen des Verdachts von Geldwäsche. Deshalb musste Frits van Eerd das Unternehmen verlassen. Die neue Firmenleitung schließt nicht aus, in einer anderen Rolle dem Sport verbunden zu bleiben.