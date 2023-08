Der Kajak-Vierer hat bei der Heim-WM in Duisburg im Kampf um die Medaillen ein erstes Achtungszeichen gesetzt. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz gewannen über die 500 m souverän ihren Vorlauf und zogen ohne jede Mühe ins Halbfinale am Freitag ein. Zuletzt bei den Europaspielen in Krakau hatte der Vierer mit Rang fünf enttäuscht, mit Ronald Rauhe statt Schopf hatte es 2021 in Tokio Olympiagold gegeben.

Der olympische K4 der Frauen mit Lena Röhlings, Katinka Hofmann, Sarah Brüssler und Enja Rössling verpasste den direkten Finaleinzug, muss nach Rang drei im Vorlauf den Umweg übers Halbfinale am Freitag nehmen. Für Paulina Paszek und Jule Hake ging es mit einem souveränen Vorlaufsieg im K2 über 200 m ebenso souverän direkt ins Finale wie für Lisa Jahn und Heidi Kliemke im C2 mit Platz zwei über die gleiche Distanz.

Annika Loske erreichte im olympischen Canadier-Einer über die 200 m als Dritte ihres Vorlaufs souverän das Halbfinale. Auf den nicht-olympischen Strecken zogen Moritz Florstedt als Sieger seines Vorlaufs im K1 über 500 m sowie Peter Kretschmer als Dritter im C1 der Männer über 200 m in die Halbfinals ein. Das gelang auch Conrad Scheibner als Zweitem seines Vorlaufs im C1 über 500 m.

Die bis Sonntag laufende WM in Duisburg ist für die Rennsportkanuten der Jahreshöhepunkt, dabei werden zahlreiche Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris im Jahr 2024 vergeben. Im Vorjahr hatte die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Kanada 14 Medaillen gewonnen (2 Gold, 7 Silber, 5 Bronze).