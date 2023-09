Die deutschen Canadier-Hoffnungen haben bei der Kanuslalom-WM im englischen Lee Valley den ersten Schritt Richtung Medaillen gemacht. Titelverteidigerin Andrea Herzog gewann ihren Qualifikationslauf und zog souverän ins Halbfinale ein. Auch Weltmeister Sideris Tasiadis auf Rang 16 und Franz Anton, WM-Dritter des Vorjahres, als 13. machten auf direktem Weg den Einzug in die nächste Runde perfekt.

Neben Herzog schaffte auf der Olympiastrecke von 2012 auch Nele Bayn als 13. den Sprung ins Halbfinale, Elena Lilik, Weltmeisterin von 2021, qualifizierte sich nach einem Torfehler im Vorlauf als Dritte über den Umweg Hoffnungslauf.

Bei den Männern schafften es ebenfalls alle DKV-Starter ins Halbfinale, Timo Trummer wurde Zehnter im Hoffnungslauf und kam damit als Letzter noch in die nächste Runde.

Die Canadier-Halbfinals stehen am Freitagmorgen auf dem Programm, am Nachmittag werden in dieser Bootsklasse die Medaillen vergeben. Für Olympiasiegerin Ricarda Funk und alle weiteren Kajak-Spezialisten des Deutschen Kanu-Verbandes ( DKV) wird es am Donnerstag in der Qualifikation ernst. Im nicht olympischen Team-Wettkampf verpassten die DKV-Boote eine Medaille.