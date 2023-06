Der WM-Titel will sich Deutschlands größtes Schachtalent Vincent Keymer trotz bereits vieler Erfolge in jungen Jahren nicht als Ziel setzen.

Trotz bereits großer Erfolge in jungem Alter will sich Deutschlands größtes Schachtalent Vincent Keymer einen Weltmeister-Titel nicht als Ziel setzen. "Ich denke, so etwas kann man nicht als Ziel formulieren. Ich setze mir Ziele, von denen ich denke, dass ich sie kontrollieren kann", sagte der 18-Jährige im Interview mit der Tageszeitung Die Welt: "Ob ich Weltmeister werde, kann ich überhaupt nicht absehen oder einschätzen, ob das möglich ist."

Im vergangenen Dezember war Keymer bei der Schnellschach-WM Zweiter hinter dem norwegischen Dominator Magnus Carlsen geworden. Bereits mit 14 Jahren war er zum Großmeister aufgestiegen, als jüngster Deutscher überhaupt.

Vergleiche aus der Szene, dass Keymer im Schach in Deutschland einen Boom auslösen könnte wie einst Dirk Nowitzki im Basketball, nimmt der gebürtige Mainzer gelassen hin. "Also, wenn es funktioniert, ist es super", sagte er, betonte aber auch: "Nur weil man ein sehr talentierter Spieler ist, heißt das nicht, dass man automatisch die Top-Fünf der Welt erreicht. Dafür gibt es zu viele ambitionierte Talente auf der Welt. Ich hoffe natürlich, dass es in diese Regionen geht."