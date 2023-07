Olympiasiegerin Julia Krajewski wird nach dem CHIO auch nicht bei der Vielseitigkeits-EM im französischen Le Pin-au-Haras (9. bis 13. August) starten. Das teilte die 34 Jahre alte Warendorferin am Sonntag mit. Amande, Krajewskis Goldpferd von Tokio 2021, laboriert an einer Hufverletzung und wird in diesem Jahr geschont.

"Amande de B'Neville ist aktuell nach einer Verletzung nicht voll im Training, daher kommt ein Start bei den Europameisterschaften nicht in Frage. Ihre Gesundheit hat oberste Priorität", erklärte Krajewski.

Zwar hätten auch die Nachwuchspferde Ero und Nickel bei den Deutschen Meisterschaften gezeigt, "dass mit ihnen für die Zukunft zu rechnen ist", ergänzte sie, "da sie aber beide erst neun Jahre alt und in ihrer vierten Saison sind, ist es mir zu früh gewesen, sie schon jetzt in Richtung EM zu qualifizieren. Sie sollen sich in dieser Saison in Ruhe auf top Level etablieren."

Mit Ero hatte Krajewski bei der DM in Luhmühlen im Juni den Titel gewonnen. Auf einen Start beim CHIO, der am Sonntag in Aachen zu Ende ging, hatte Krajewski ebenfalls verzichtet.