Angeführt von den Skilanglauf-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl ist die deutsche Frauen-Staffel erstmals seit fast sieben Jahren auf ein Weltcuppodest gestürmt. Laura Gimmler, Hennig, Pia Fink und Schlussläuferin Carl mussten sich in Gällivare nach 4x7,5 Kilometern als Zweite einzig Gastgeber Schweden geschlagen geben. Rang drei ging an die USA.

In gleicher Aufstellung hatte die deutsche Staffel schon bei der WM im Frühjahr Silber geholt, es war die erste deutsche Langlauf-Medaille bei einer WM seit 2011.

Startläuferin Gimmler übergab am Sonntag zunächst mit etwas Rückstand als Fünfte an Hennig, die sich mit einer ganz starken Vorstellung auf Rang zwei kämpfte. Fink fiel etwas zurück, ehe Carl noch die USA überholte und am Ende sogar Schweden angriff - zum Sieg fehlten 13,5 Sekunden. Weltmeister und Olympiasieger Norwegen blieb nach 15 Siegen in den letzten 16 Rennen nur Rang vier.

Im Weltcup war es das erste deutsche Staffel-Podest seit Rang zwei im Januar 2017 im schwedischen Ulricehamn. Der zweite Platz Anfang Februar im italienischen Toblach war dem DSV-Team wegen eines Meldefehlers nachträglich aberkannt worden. Der letzte deutsche Staffel-Sieg datiert aus dem März 2007.