Portimao (SID) - Weltmeister Francesco Bagnaia hat nach seinem Sieg bei der Sprint-Premiere am Samstag auch das Hauptrennen beim Saisonauftakt der MotoGP gewonnen. Der Ducati-Pilot aus Italien setzte sich beim Großen Preis von Portugal in Portimao vor dem Spanier Maverick Vinales ( Aprilia) und seinem Landsmann und Markenkollegen Marco Bezzecchi durch.

Der achtmalige Champion Marc Marquez (Honda), der von der Pole Position gestartet war, stürzte früh und brachte auch Lokalmatador Miguel Oliveira ( Aprilia) zu Fall. Am Samstag war der Spanier auf der eigentlich unterlegenen Honda über die halbe Renndistanz hinter Bagnaia und Jorge Martin (Spanien/Ducati) auf Platz drei gefahren.

Die neu eingeführten Sprintrennen finden auf jeder der 21 WM-Stationen jeweils am Samstag nach dem Qualifying statt. Der Sieger bekommt zwölf WM-Punkte, im Sonntagsrennen sind es 25.

Das Training am Freitag war in Portimao vom Sturz des Spaniers Pol Espargaro überschattet worden. Der KTM-Pilot erlitt neben einer Kieferfraktur auch den Bruch eines Rückenwirbels sowie eine Lungenquetschung. Am Samstag wagte Teamchef Herve Poncharal vom Tech3-Rennstall eine erste Prognose zur Ausfallzeit.

Espargaro werde wohl "anderthalb bis zwei Monate" fehlen, diese Neuigkeit sei "positiv, wenn man das nach so einem Crash sagen kann". Espargaro müsse "auf jeden Fall" am Kiefer operiert werden, zu diesem Zweck werde er am Sonntag aus dem Krankenhaus im portugiesischen Faro nach Barcelona verlegt.