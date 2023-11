Nach gut siebeneinhalb Jahren in der Motorrad-WM ist für das deutsche Team PrüstelGP Schluss. Der Moto3-Rennstall steigt nach dieser Saison aus, das gaben die Oberlungwitzer am Rande des Finales in Valencia/Spanien bekannt. Am Sonntag endet eine Zeit mit Höhen und Tiefen.

"Die Entscheidung, die Moto3-Weltmeisterschaft zu verlassen, ist uns alles andere als leichtgefallen", sagte Teammanager Florian Prüstel: "Wir haben viel Zeit, Herzblut und Engagement in das Team investiert. Liebe Welt der Moto3, wir werden euch vermissen."

Für die größten Erfolge sorgte der heutige MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi mit drei Rennsiegen 2018, der Italiener wurde WM-Dritter. Tiefpunkt für Prüstel war der tödliche Unfall des erst 19-jährigen Schweizers Jason Dupasquier Ende Mai 2021 in Mugello.

Mit seinem Vater Ingo hatte Florian Prüstel Mitte 2016 das frühere Racing Team Germany übernommen. Beide betreiben ein Logistikunternehmen, das seinen Sitz am Sachsenring hat. Nach dem Aus für Prüstel ist Intact GP (Moto3 und Moto2) das letzte deutsche Team in der Weltmeisterschaft.