Die deutschen Volleyballer kassierten am Samstag ein 1:3 (23:25, 18:25, 27:25, 19:25) gegen Italien und verloren auch das dritte VNL-Spiel.

Für die deutschen Volleyballer bleibt die erste Station der Volleyball Nations League (VNL) in Ottawa kein gutes Pflaster. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski kassierte am Samstag ein 1:3 (23:25, 18:25, 27:25, 19:25) gegen Weltmeister Italien und ging auch im dritten Spiel in der kanadischen Hauptstadt als Verlierer vom Parkett.

Der 1:3-Auftaktniederlage Deutschlands gegen Brasilien war ein 0:3 gegen die Niederlande gefolgt. Zum Abschluss des ersten von drei Stops der VNL trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der Nacht zu Montag auf Gastgeber Kanada. In der VNL kämpfen die Teilnehmer mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris um wichtige Punkte für die Weltrangliste.