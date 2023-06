Die deutschen Volleyballer haben zum Abschluss der zweiten Nations-League-Station in Rotterdam das ersehnte Erfolgserlebnis erneut verpasst.

Viertes Spiel, vierte Niederlage: Die deutschen Volleyballer haben zum Abschluss der zweiten Nations-League-Station in Rotterdam das ersehnte Erfolgserlebnis erneut verpasst. Gegen das bisherige Schlusslicht China sicherte sich das Team von Bundestrainer Michal Winiarski zwar den ersten Satz, musste sich letztlich allerdings mit 1:3 (25:23, 18:25, 19:25, 21:25) geschlagen geben.

Damit steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der VNL weiter bei nur einem Sieg aus nun acht Spielen und verpasste es erneut, wichtige Punkte für die Weltrangliste auf dem Weg zu Olympia 2024 einzufahren. Als Vorletzter musste das DVV-Team in der Tabelle China vorbeiziehen lassen, das die Rote Laterne an Kuba weiterreichte.

Nur die besten acht Mannschaften der 16-köpfigen Liga qualifizieren sich für das Viertelfinale im polnischen Gdansk. Zuvor steht allerdings die dritte und letzte Vorrunden-Station der VNL an. In Anaheim/USA (4. bis 9. Juli) treffen die DVV-Männer auf Bulgarien, Argentinien, Kuba und Frankreich.