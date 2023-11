Bei dem Mixed-Martial-Arts-Event "Oktagon MMA" in der Lanxess Arena in Köln soll der Zuschauerrekord fallen.

Bis zu 10.000 Fans kamen zu den fünf ausverkauften Mixed-Martial-Arts-Events der "Oktagon MMA" in München, Frankfurt und Oberhausen - nun soll der Rekord fallen. Fast 20.000 Besucher werden am Samstagabend in der Kölner Lanxess Arena erwartet, es wäre ein neuer Bestwert für eine MMA-Veranstaltung in Deutschland. 2009 waren zu einem UFC-Wettbewerb knapp 13.000 Kampfsportbegeisterte nach Köln-Deutz gekommen.

Das Aufgebot kann sich sehen lassen. Der deutsche MMA-Star Christian Eckerlin kehrt nach über einem Jahr in den Käfig zurück. Der Frankfurter tritt gegen den früheren UFC-Fighter "Apollo" Silva aus Brasilien an. Auch dabei ist Kerim Engizek ( Düsseldorf), sein Gegner heißt "Lee" Sami ( Ägypten).

Im Hauptkampf stehen sich die Schwergewichtler gegenüber. Hatef Moeil ( Düsseldorf) bekommt es mit Lazar Todev ( Bulgarien) zu tun. Die beiden Kämpfer sind seit 2018 ungeschlagen. Das Event beginnt um 18.00 Uhr.