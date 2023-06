Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel kehrt vier Wochen nach seinem Aus beim Giro d'Italia zurück in den Sattel. Der Belgier geht am Sonntag bei der Tour de Suisse an den Start und will sich dort nach seiner Corona-Erkrankung wieder Wettkampfhärte erarbeiten.

"Natürlich bin ich nicht auf dem Niveau, das ich zu Beginn des Giro hatte, auf den ich mich sechs Monate lang vorbereitet hatte", sagte Evenepoel am Samstag bei seinem ersten Presseauftritt seit dem erzwungenen Giro-Rücktritt. Dennoch fühle sich der 23-Jährige "stark genug, um an einem so anspruchsvollen World-Tour-Rennen wie der Tour de Suisse teilzunehmen".

Evenepoel hatte den Giro als Gesamtführender aufgrund einer Corona-Infektion verlassen müssen. Ein Start bei der Tour de France (ab 1. Juli) war in diesem Jahr generell nicht vorgesehen, seine Tour-Premiere wird 2024 erwartet. In der laufenden Saison ist die Titelverteidigung bei den Weltmeisterschaften in Glasgow (3. bis 13. August) das nächste große Ziel. Ob Evenepoel auch die Vuelta (ab 26. August) bestreitet, ist noch offen. Im Vorjahr hatte er die Spanien-Rundfahrt gewonnen.