Köln (SID) - WM-Spitzenreiter Kalle Rovanperä hat am dritten Tag der Rallye Portugal die Führung übernommen. Der 21-jährige Finne liegt nach 15 Wertungsprüfungen allerdings lediglich 4,0 Sekunden vor seinem Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans ( Wales).

Keinen guten Tag erwischten die Altmeister Sebastien Loeb und Sebastien Ogier. Rekordweltmeister Loeb und Vorjahreschampion Ogier (beide Frankreich), die in diesem Jahr nur bei ausgewählten Rallyes an den Start gehen, mussten frühzeitig aufgeben. Loeb hatte ein technisches Problem an seinem M-Sport-Ford, Ogier landete mit seinem Toyota im Graben.

Loeb hatte bereits am Freitag nach einem folgenschweren Einschlag in eine Mauer für den Tag zurückziehen müssen.