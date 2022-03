Tokio-Gewinnerin Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth führen den deutschen Dressur-Olympiakader im WM-Jahr 2022 an.

Köln (SID) - Tokio-Gewinnerin Jessica von Bredow-Werndl und die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth führen den deutschen Dressur-Olympiakader auch im WM-Jahr 2022 an. Von Bredow-Werndl, die Anfang August ihr zweites Kind erwartet und deshalb bei den Weltreiterspielen im selben Monat in Herning/Dänemark fehlen wird, steht mit ihrer Erfolgsstute Dalera und dem Wallach Ferdinand im Kader. Werth ist mit ihrem neuen Paradepferd Quantaz sowie Emilio und Weihegold gelistet.

Die mittlerweile 17-jährige Weihegold, mit der Werth bei Olympia 2016 in Rio Silber im Einzel und Gold mit dem Team gewann, wird beim Weltcupfinale vom 6. bis 10. April in Leipzig aus dem großen Sport verabschiedet. Die Stute wechselt aus Rheinberg zurück in den Stall ihrer Besitzerin Christine Arns-Krogmann ins Oldenburger Land.

Die deutschen Olympiakader 2022:

Dressur: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera und Ferdinand, Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle, Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia und Valesco, Hubertus Schmidt (Borchen) mit Escolar, Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus und Showtime, Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino, Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain, Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror und Famoso, Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio, Quantaz und Weihegold

Springen: Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator, Daniel Deußer (Rijmenam/Belgien) mit Killer Queen, Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Coby, David Will (Dagobertshausen) mit C-Vier

Vielseitigkeit: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz, Andreas Dibowski (Döhle) mit Corrida, Michael Jung (Horb) mit Chipmunk und WildWave, Ingrid Klimke (Münster) mit Hale-Bob, Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B'Neville, Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi, Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Casino, Anna Siemer (Salzhausen) mit Butt's Avondale, Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S