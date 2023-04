Freistilringer Horst Lehr hat am zweiten Kampftag der Europameisterschaften in Zagreb für die erste deutsche Medaille gesorgt.

Freistilringer Horst Lehr hat am zweiten Kampftag der Europameisterschaften in der kroatischen Hauptstadt Zagreb für die erste deutsche Medaille gesorgt. In der Klasse bis 57 kg gewann der 23-Jährige aus Köllerbach das kleine Finale gegen den Italiener Simone Pirodu und holte Bronze für den Deutschen Ringer-Bund (DRB). "Es war der erwartet schwere Kampf, am Ende zählt, welchen Arm der Kampfrichter zum Zeichen des Sieges hebt", sagte Lehr.

Aufregung gab kurz vor dem Ende, als die drei Kampfrichter bei einer unübersichtlichen Situation am Mattenrand einen Punkt an den Italiener vergaben. Der von Bundestrainer Jürgen Scheibe geforderte Videobeweis zeigte jedoch, dass Pirodu zuerst mit dem Fuß außerhalb der Kampffläche stand. Lehr erhielt den Punkt zum 2:2, der DRB-Ringer brachte dieses Ergebnis über die Zeit und siegte mit dem zuletzt vergebenen Punkt.

Neben Lehr stand am Abend auch Kevin Henkel (70 kg) im kleinen Finale um Bronze. Der 29-jährige fand gegen Vasile Diacon ( Mazedonien) kein technisches Mittel, unterlag mit 2:7 und wurde Fünfter.