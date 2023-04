Die Freistilringer Horst Lehr ( Köllerbach) und Kevin Henkel (Littenweiler) dürfen nach ihren Viertelfinalniederlagen bei der EM in Zagreb noch auf Bronze hoffen. Beide gehen am Dienstag (ab 11.30 Uhr) in der Hoffnungsrunde auf die Matte. Ausgeschieden sind dagegen Erik Thiele in der Klasse bis 97 kg und Andre Clarke (65 kg).

Lehr (57 kg), Dritter der WM 2021, verlor nach seinem Auftaktsieg den zweiten Kampf gegen Aliabbas Rzazade aus Aserbaidschan durch Schulterwurf. Henkel (70 kg) scheiterte an Haji Aliew ( Aserbaidschan). Da die beiden deutschen Gegner am Montagabend das Finale erreichten, geht es für Lehr und Henkel weiter.

Die EM in Kroatien ist für die deutschen Ringerinnen und Ringer eine Standortbestimmung auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. "Die Europameisterschaften in Zagreb haben einen hohen Stellenwert für uns, denn es geht ja schon mit großen Schritten auf die Weltmeisterschaft zu, die im September in Belgrad ausgetragen wird und bei der auch die ersten Tickets für die Olympischen Spiele vergeben werden", sagte Ringer-Präsident Jens-Peter Nettekoven.