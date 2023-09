Mitfavorit Wales hat als erstes Team das Viertelfinale bei der Rugby-Weltmeisterschaft erreicht. Die Briten schlugen am Sonntagabend auf überzeugende Weise den zweimaligen Titelträger Australien mit 40:6 (16:6). Die formschwachen Australier, die vergangene Woche bereits gegen Fidschi verloren hatten, können den Einzug in die Runde der besten Acht nun nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Wales liegt nach drei Siegen aus drei Spielen mit 14 Punkten an der Spitze der Fünfergruppe C und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigen, verdrängt werden. Australien ist mit sechs Punkten gleichauf mit Fidschi, das ein Spiel weniger absolviert hat.

Im zweiten Spiel des Tages sicherte sich Schottland in seiner zweiten Turnierpartie den ersten Sieg. Gegen Außenseiter Tonga gewann das Team 45:17 (24:10) und wahrte somit in der starken Gruppe B mit Topfavorit Irland und Titelverteidiger Südafrika seine Viertelfinalchance.