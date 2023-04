Jan Nepomnjaschtschi ist am zweiten Tag der Schach-WM in Führung gegangen. Der Russe dominierte das zweite Match gegen Ding Liren.

Köln (SID) - Jan Nepomnjaschtschi ist am zweiten Tag der Schach-WM in Führung gegangen. Der Russe dominierte das zweite Match gegen Ding Liren in Astana/Kasachstan und liegt nun bereits früh mit einem Punkt vor dem Chinesen.

Dabei profitierte der Finalist von 2021 auch von einer unglücklichen Eröffnung des Großmeisters aus China, die "Nepo" direkt mit dem ersten Zug zu kontern wusste und so den Nachteil der schwarzen Steine wettmachte. Nach 29 Zügen gab Ding das Match auf.

In der ersten Partie hatten sich die Kontrahenten, die in Abwesenheit des wegen Motivationsproblemen fehlenden Dauerweltmeisters Magnus Carlsen um den Titel spielen, nach knapp fünf Stunden auf ein Remis geeinigt. Ding hatte nach dem Match von Konzentrationsschwierigkeiten berichtet und erklärt, sich nach dem Wechsel in ein anderes Hotel deutlich wohler zu fühlen. Zuvor war er im selben Haus untergebracht gewesen, in dem auch die Matches stattfinden.

Nachdem zwei von maximal 14 Partien gespielt wurden, folgt am Dienstag der erste Ruhetag. Sollte am Ende ein Unentschieden stehen, gäbe es am 30. April einen Tiebreak. Außerhalb der maximal sieben Ruhetage wird täglich um 11.00 Uhr deutscher Zeit gespielt.