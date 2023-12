Nächste Absage im alpinen Ski-Weltcup: Auch die Abfahrt der Männer in Beaver Creek am Freitag kann nicht stattfinden.

Nächste Absage im alpinen Ski-Weltcup: Auch die Abfahrt der Männer in Beaver Creek am Freitag kann nicht stattfinden. Nach einer Verschiebung des Starts wegen Schneefalls in der Nacht wurde gegen 20.35 Uhr MEZ entschieden, dass eine Austragung keinen Sinn macht. Die Sicherheit der Athleten habe Priorität, teilte der Ski-Weltverband FIS mit.

Das Rennen hätte um 18.45 Uhr MEZ beginnen sollen. Der Start wurde zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben, dann erfolgte die Absage. Damit müssen die Rennläufer weiter auf ihre erste Abfahrt des Skiwinters warten. Der geplante Auftakt am Matterhorn war vor gut zwei Wochen wegen starken Schneefalls und Wind abgesagt worden.

Für Samstag ist im US-Bundesstaat Colorado eine weitere Abfahrt auf der Piste "Birds of Prey" geplant. Erneut soll es um 18.45 MEZ losgehen.