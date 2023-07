Mit drei Weltrekorden sind die Schwimmstars in die Beckenrennen bei der WM in Fukuoka gestartet.

Erst triumphierte die australische Olympiasiegerin Ariarne Titmus in 3:55,38 Minuten über 400 m Freistil und nahm dem 16 Jahre alten kanadischen Wunderkind Summer McIntosh die erst im Frühjahr aufgestellte Bestmarke wieder ab.

Dann verbesserte der Franzose Leon Marchand bei seinem Sieg über 400 m Lagen in 4:02,50 Minuten den letzten Einzelweltrekord von Rekord-Olympiasieger Michael Phelps, den der US-Superstar bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking geschwommen war. Schließlich unterboten die Australierinnen Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris und Emma McKeon über 4x100 m Freistil in 3:27,96 Minuten ihre eigene Bestmarke von Olympia in Tokio.