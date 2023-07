Die Olympiadritte Lena Hentschel hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka mit ihren neuen Partnerin Jana Lisa Rother das Finale im Synchronspringen vom 3-m-Brett erreicht. Die 22-Jährige, die 2021 in Tokio zusammen mit der inzwischen zurückgetretenen Tina Punzel Bronze gewonnen hatte, belegte mit der drei Jahre älteren WM-Debütantin in der Qualifikation den neunten Platz.

Von den Medaillenrängen trennten das Berliner Duo mehr als 30 Punkte. Die Chancen im Finale (8.30 Uhr MESZ) im Prefectural Pool sind daher gering. Bislang sind die deutschen Wasserspringer bei der WM leer ausgegangen, zwei sechste und drei zehnte Plätze stehen zu Buche.