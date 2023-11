Mit Startnummer eins hat sich Lena Dürr beim Weltcup-Slalom in Killington eine exzellente Ausgangsposition für den zweiten Durchgang gesichert.

Mit der Startnummer eins hat sich Lena Dürr beim Weltcup-Slalom in Killington/Vermont eine exzellente Ausgangsposition für den zweiten Durchgang geschaffen. Die 32-Jährige aus Germering liegt nur 0,19 Sekunden hinter Skikönigin und Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin aus den USA auf Rang zwei. Dritte ist die Slowakin Petra Vlhova mit allerdings lediglich neun Hundertstelsekunden Rückstand auf die deutsche Hoffnungsträgerin, die beim Slalom-Auftaktwochenende im finnischen Levi mit den Rängen zwei und drei ganz stark in die Saison gestartet war.

Shiffrin, die ihren 90. Weltcup-Sieg ins Visier nimmt, ging nahe der Piste in Killington zur Schule und kennt jeden Zentimeter. In sechs Anläufen im Slalom triumphierte sie bei ihrem Heimrennen fünfmal.

Neben Dürr und Emma Aicher, die zum Saisonstart 23. geworden war, stehen auch Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Elina Lipp in Vermont am Start. Im Riesenslalom am Samstag war Aicher beim Sieg der Schweizerin Lara Gut-Behrami als einzige deutsche Starterin nur 44. geworden.