Hinzenbach (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat trotz Führung nach dem ersten Durchgang ihren sechsten Erfolg des Winters verpasst. Zwei Wochen vor der WM im slowenischen Planica landete die Olympia-Zweite beim Weltcup in Hinzenbach nach einem schwächeren zweiten Sprung auf dem sechsten Platz. Auch am Tag zuvor war die Oberstdorferin als Vierte knapp am Podest vorbeigesprungen.

Mit einem Versuch auf 88,5 m hatte sich Althaus zur Halbzeit in eine optimale Ausgangsposition gebracht. Im zweiten Durchgang legte die 26-Jährige dann nur 85,5 m nach und fiel zurück. Vorne feierten die Gastgeber mit Chiara Kreuzer und Eva Pinkelnig einen österreichischen Doppelsieg. Letztere baute auch ihre Führung im Gesamtweltcup vor Althaus aus. Nozomi Maruyama (Japan) sprang auf Platz drei, Selina Freitag (Aue) wurde Neunte.

Für die Skispringerinnen um Althaus wartet nun am kommenden Wochenende die WM-Generalprobe im rumänischen Rasnov. Im Anschluss geht es zum Saisonhöhepunkt nach Planica.